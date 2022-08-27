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27.08.2022  15:56   Дмитро Колонєй

Здавав місця дислокації ЗСУ: на Харківщині затримано зрадника (фото)

Повідомлено про підозру коригувальнику вогню на Харківщині.

Затримано зрадника, який здавав місця дислокації ЗСУ на Харківщині ворогу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Телеграм-бот зв’язався з представниками країни-агресора. Чоловік з березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ.
 
Прокурори встановили, що 21 червня 2022 року коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков, корректировщик огня, слатино
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