27.08.2022 15:56 Дмитро Колонєй
Здавав місця дислокації ЗСУ: на Харківщині затримано зрадника (фото)
Повідомлено про підозру коригувальнику вогню на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Телеграм-бот зв’язався з представниками країни-агресора. Чоловік з березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ.
Прокурори встановили, що 21 червня 2022 року коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0