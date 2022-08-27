27.08.2022 16:26 Дмитро Колонєй

Харківські педагоги влаштували фоточелендж (фото)

Харківські діти взяли участь у виховному заході.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, педагоги закладів дошкільної освіти Основ'янського району продовжують тримати онлайн-зв'язок з батьками своїх вихованців. Нещодавно консультували на тему - як долучити дитину до хатніх справ.

«Малеча із задоволенням бере активну участь у прибиранні домівки, приготуванні страв, догляді за квітами, зборі врожаю і заготівлі овочевих запасів на зиму. Вихованці радіють новим умінням і навичкам. Результати корисної взаємодії дорослих і дітей - у фоточеленджі «У праці зростаємо - батькам допомагаємо!» - розповіли в Адміністрації Основ'янського району.