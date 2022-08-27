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27.08.2022  16:26   Дмитро Колонєй

Харківські педагоги влаштували фоточелендж (фото)

Харківські діти взяли участь у виховному заході.

Влаштували фоточелендж «У праці зростаємо - батькам допомагаємо!» харківські педагоги
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, педагоги закладів дошкільної освіти Основ'янського району продовжують тримати онлайн-зв'язок з батьками своїх вихованців. Нещодавно консультували на тему - як долучити дитину до хатніх справ.
 
Влаштували фоточелендж «У праці зростаємо - батькам допомагаємо!» харківські педагоги
 
«Малеча із задоволенням бере активну участь у прибиранні домівки, приготуванні страв, догляді за квітами, зборі врожаю і заготівлі овочевих запасів на зиму.  Вихованці радіють новим умінням і навичкам. Результати корисної взаємодії дорослих і дітей -  у фоточеленджі «У праці зростаємо - батькам допомагаємо!» - розповіли в Адміністрації Основ'янського району.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фотопроект, харьков, детские сады
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