Ситуація з виїздом із України 28 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 28 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 27 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 102 тисячі осіб та майже 21 тисяча транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. Понад 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували більше 55 тисяч осіб, 51 тисяча з них – громадяни України.
Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.
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