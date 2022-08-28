28.08.2022 12:27 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 28 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 28 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 60 легкових авто;

«Угринів» - 0 легкових авто;

«Грушів» - 15 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 60 легкових авто, 2 автобуси;

«Шегині» - 15 легкових авто, 2 автобуси;

«Смільниця» - 10 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 35 легкових авто;

«Ужгород» - 25 легкових авто.

За добу 27 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 102 тисячі осіб та майже 21 тисяча транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. Понад 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували більше 55 тисяч осіб, 51 тисяча з них – громадяни України.



Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.