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28.08.2022  08:18   Рита Парфенова

Ворог штурмовав позиції ЗСУ на півдні Харківської області

Збройні сили України відбили штурм російських окупантів у напрямку Довгенького Харківської області.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи.

Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового  вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка.

Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про новий удар окупантів по Харкову.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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