28.08.2022 07:30 Рита Парфенова

28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.





День шахтаря був офіційно затверджений в СРСР з подачі міністрів вугільної промисловості у зв'язку з тим, що в ніч з 30 на 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, послужив початком стаханівського руху.



В Україні День шахтаря встановлено Указом президента у 1993 році «…на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…».



Для вугільно-добувних міст та районів День шахтаря є головним святом і широко відзначався народними гуляннями та концертами просто неба.



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У православних християн сьогодні – Успіння Пресвятої Богородиці та кінець посту.



Успіння Пресвятої Богородиці відбувається після Успенського посту (період з 14 по 27 серпня), який у народі називався сніжинками (або держпожинками), оскільки свято Успіння знаменувало собою завершення збирання врожаю – спожинати означало дожинати. Слово спажинки перетворилося на пані за співзвуччю зі словом пані, як іноді в народі називали Богоматір.



Із закінченням Успенського посту починалася пора весіль. Дівчата й самі наглядали собі наречених. Вважалося поганою прикметою не знайти пару до Успіння. А сватання саме 28 серпня віщувало щасливе та довге подружнє життя.



У свято не можна було взувати старого чи незручного взуття, щоб уникнути життєвих труднощів. Також не ходили босими по росі, щоб не зібрати на ноги усі хвороби з трави. Вважалося, що цього дня земля тужить за Богородицею.



У свято не можна було конфліктувати та сваритися, бажати іншому зла, різати ножем продукти (наприклад, хліб ламали руками), працювати з гострими інструментами у землі чи розпалювати багаття, щоб не викликати лиха. Незаміжнім дівчатам не можна було стригти волосся, щоб не зіпсувати долю.



За погодними прикметами на Успіння визначали, якою буде осінь. Іній на деревах – до швидких морозів, а туман – до потепління. Якщо у небі з'явиться веселка – до теплої осені; багато павутиння - до морозної та малосніжної зими; якщо водоймища вкриті статичною гладдю, осінь буде безвітряною, а взимку не буде хуртовин.

Також цього дня

У 1749 народився Йоганн Вольфганг Гете, німецький вчений і письменник («Фауст», «Стражіння юного Вертера», «Поезія і правда»). Цитата: «Будь-яка розумна думка вже приходила комусь на думку, треба тільки постаратися ще раз до неї прийти».



1933 – англійська поліція вперше використовувала радіо для упіймання злочинця. За «Бі-Бі-Сі» було передано прикмети злочинця, підозрюваного у вбивстві.



1936 – засновано автомобільну компанію «Тойота». Батьком-засновником став Кіїчіро Тойода.



1962 – народився Девід Фінчер, американський кінорежисер («Бійцівський клуб», «Сім», «Гра», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Соціальна мережа»).



1964 – під час турне США «Бітлз» зустрілися з Бобом Діланом, який вперше запропонував їм спробувати марихуану. Незабаром репертуар "Бітлов" поповнився колекцією нових цікавих пісень.



1968 - сингл "The Doors" - "Hello, I Love You" продано в кількості одного мільйона копій.



1969 – народився Джек Блек (Томас Дж. Блек-молодший), американський актор, комік та музикант.



1990 – Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт на Кадиму та утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під проводом Алаа Хусейна.



1999 – у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда – дві 88-поверхові вежі-близнюки торгово-ділового центру «Петронас Тауер» заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу – близько мільйона квадратних метрів. Одну з веж займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу – офіси її партнерів та інших транснаціональних корпорацій.



2010 – у Харківському аеропорту відкрито термінал площею 20 тисяч квадратних метрів та пропускною спроможністю 650 осіб на годину. У новому терміналі було встановлено телескопічні трапи, які дозволили пасажирам виконувати посадку в літак безпосередньо з будівлі аеровокзалу. При цьому стару будівлю аеропорту було реконструйовано та перетворено на термінал для обслуговування VIP-пасажирів. Термінал зберіг стилістику 1950-х років.



Іменини відзначають: Олександра, Людмила, Марія.