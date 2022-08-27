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27.08.2022  18:06   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про новий удар окупантів

Від обстрілу постраждав Шевченківський район Харкова.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова розмістив пост у своєму Телеграмм-каналі, поінформував про обстріл Харкова: 

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным «Ураганом». Пострадавших и пожара нет.", - повідомив Ігор Терехов.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
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