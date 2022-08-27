Ігор Терехов повідомив про новий удар окупантів

Від обстрілу постраждав Шевченківський район Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова розмістив пост у своєму Телеграмм-каналі, поінформував про обстріл Харкова:
"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным «Ураганом». Пострадавших и пожара нет.", - повідомив Ігор Терехов.
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«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
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