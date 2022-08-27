27.08.2022 17:57 Дмитро Колонєй

Діти та студенти на Харківщини навчатимуться онлайн - ХОВА

Прийнято рішення, що все навчання на території Харківської області буде проводитися дистанційно.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону прийнято рішення, що все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн.

"По-перше, через близькість до кордону з рф, оскільки більшість ракет до нас вилітає з бєлгородської області. Час дольоту ракети - 30-40 секунд до м. Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей у сховища, це 4-5 хвилин”, - пояснив Олег Синєгубов.

За його словами, формат онлайн-навчання запроваджується в усіх закладах - загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.