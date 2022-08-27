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27.08.2022  17:57   Дмитро Колонєй

Діти та студенти на Харківщини навчатимуться онлайн - ХОВА

Прийнято рішення, що все навчання на території Харківської області буде проводитися дистанційно.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону прийнято рішення, що все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн.
 
"По-перше, через близькість до кордону з рф, оскільки більшість ракет до нас вилітає з бєлгородської області. Час дольоту ракети - 30-40 секунд до м. Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей у сховища, це 4-5 хвилин”, - пояснив Олег Синєгубов. 
 
За його словами, формат онлайн-навчання запроваджується в усіх закладах -  загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дистанционное обучение, харьков
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