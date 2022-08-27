27.08.2022 17:23 Дмитро Колонєй

Стало відомо, які страни більш за все підтримують Україну

Оновлено рейтинг друзів України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Forbes, у складеному журналом рейтингу «Друзів України» лідируючі позиції займають

Польща,

Естонія,

Латвія,

США,

Литва.

Цей список дещо змінився - раніше (три місяці тому), перша пʼятірка скаладалася з Польща, США, Естонія, Латвія, Канада.

Україна отримала €84 млрд міжнародної допомоги від початку повномасштабного російського наступу до 3 серпня, підрахували в Кільському інституті світової економіки.

З цієї суми €39 млрд становить військова допомога,

€32 млрд – фінансова,

€13 млрд – гуманітарна.

€10 млрд – витрати на утримання переміщених осіб.

Гроші – далеко не єдиний критерій вимірювання підтримки України. Forbes проаналізував, чим ще допомагала Україні кожна країна світу.

Базова підтримка: голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, впровадження санкцій проти Росії та закриття для неї повітряного простору, включення Росії до переліку ворожих країн, участь у конференції на підтримку України на базі «Рамштайн». Усі країни з рейтингу виконали ці дії.

Вісім із двадцяти країн рейтингу визнали геноцид Росії/СРСР проти України (у 2022 році чи раніше). Чотири країни зробили це частково, інші – у спільних заявах.

Ще один критерій рейтингу – висилка російських дипломатів з країни. Тут рекордсмен Болгарія, яка вислала 81 дипломата, Польща – 45, Франція – 41, Німеччина – 40. Варто розуміти, що висилка дипломатів не завжди може бути повʼязана з війною в Україні.

Польща, Естонія, США та ще 17 країн, які найбільше допомагають під час війни. Рейтинг друзів України від Forbes /Фото 1

20 країн, які найбільше допомагають Україні

Два важливі критерії в рейтингу – допомога Україні та біженцям (у млрд євро) та сума допомоги країни у відсотках до її ВВП.

Найбільшу допомогу виділили США – €44,5 млрд,

Німеччина – €7,6 млрд,

Велика Британія – €6,6 млрд.

Польща, яка надала Україні допомоги на €5,1 млрд, обігнала за цим показником Францію, Канаду, Італію та Іспанію. Щодо суми допомоги країни у відсотках до її ВВП, то найбільш щедрі – це: Естонія – 1,13% від ВВП, Латвія – 1,03% та Польща – 0,88%.

У рейтингу – неповний перелік держав, які підтримують Україну. Дружніми до України можна вважати кожну із 40 країн з рейтингом понад 40 балів

Враховано голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, впровадження санкцій проти Росії та закриття для неї повітряного простору, визнання геноциду Росії/СРСР проти України, висилка російських дипломатів, включення Росії до переліку ворожих країн, участь у конференції на підтримку України на базі «Рамштайн», обсяг допомоги Україні, за оцінкою Kiel Institute, у грошовому вираженні та як частку від ВВП, а також візити вищих посадовців до України. В рейтингу взято до уваги спротив окремих країн запровадженню санкцій проти Росії. Оцінка показує підтримку урядів, яка не завжди відповідає підтримці більшості громадян. Так, уряд Грузії, попри багатотисячні демонстрації на підтримку України, не вживає заходів проти країни-агресора.