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02.05.2022  15:19   Дмитрий Колоней

В харьковских школах идет дистанционное обучение

Харьковские учителя нашли выход также из ситуации, когда у ребенка нет стабильного интернета.

Как сообщает РЕДПОСТ, учебный процесс продолжается во всех школах Киевского района. Занятия проходят с использованием таких цифровых сервисов, как «BookCreator», «LIVEWORKSHEETS», «На урок», «Всеосвіта» и др.
 
«Благодаря онлайн-урокам, находясь в Харькове или далеко от родного города, каждый ребенок чувствует себя равноценным членом своей школьной команды. Также продолжает работу Новая украинская школа. Маленькие харьковчане в режиме онлайн продолжают свои утренние встречи, обсуждая игрушки, домашних питомцев и все, что их волнует», - отметили в Администрации Киевского района.
 
Там сообщили, что в рамках обучения дети овладевают навыками программирования, декламируют стихи, выполняют игровые упражнения, принимают участие в различных проектах, что помогает им расслабиться и отвлечься от войны. Отдельное внимание на занятиях учителя уделяют беседам о правилах поведения в условиях военного времени.
 
Для детей, которые из-за отсутствия или нестабильности интернета не имеют возможности приобщиться к занятию синхронно, учителя создают небольшие видеоролики с объяснением учебного материала и отправляют их родителям.
 
 
Тэги:  дистанционное обучение, школа, харьков
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