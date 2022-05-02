02.05.2022 15:19 Дмитрий Колоней

В харьковских школах идет дистанционное обучение

Харьковские учителя нашли выход также из ситуации, когда у ребенка нет стабильного интернета.

Как сообщает РЕДПОСТ , учебный процесс продолжается во всех школах Киевского района. Занятия проходят с использованием таких цифровых сервисов, как «BookCreator», «LIVEWORKSHEETS», «На урок», «Всеосвіта» и др.

«Благодаря онлайн-урокам, находясь в Харькове или далеко от родного города, каждый ребенок чувствует себя равноценным членом своей школьной команды. Также продолжает работу Новая украинская школа. Маленькие харьковчане в режиме онлайн продолжают свои утренние встречи, обсуждая игрушки, домашних питомцев и все, что их волнует», - отметили в Администрации Киевского района.

Там сообщили, что в рамках обучения дети овладевают навыками программирования, декламируют стихи, выполняют игровые упражнения, принимают участие в различных проектах, что помогает им расслабиться и отвлечься от войны. Отдельное внимание на занятиях учителя уделяют беседам о правилах поведения в условиях военного времени.

Для детей, которые из-за отсутствия или нестабильности интернета не имеют возможности приобщиться к занятию синхронно, учителя создают небольшие видеоролики с объяснением учебного материала и отправляют их родителям.