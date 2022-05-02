02.05.2022 15:32 Виталий Хиневич

В Харькове устраняют аварии на трубопроводах

Коммунальщики восстанавливают подачу водоснабжения в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что в апреле ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 185 порывов на трубопроводах и восстановили 208 смотровых колодцев.

Как сообщил начальник диспетчерской службы Игорь Ермилин, комплексные работы по восстановлению подачи водоснабжения продолжаются во всех районах города.

В частности, 2 мая 20 бригад службы внешних водопроводных сетей приступили к устранению аварийных ситуаций на водоводах в Московском, Немышлянском и Новобаварском районах. Игорь Ермилин отметил, что, в зависимости от масштаба и сложности порыва, сети перекладывают или выполняют сварочные работы, а также меняют запорную арматуру и восстанавливают смотровые колодцы.

«Бригады работают без выходных, по графику. В воскресенье устранили пять нештатных ситуаций на трубопроводах различного диаметра и отремонтировали девять смотровых колодцев», - заявил начальник диспетчерской службы.

По его словам, несмотря на войну, работы по восстановлению водоснабжения ведутся интенсивнее. За прошедшую неделю в городе устранили 49 порывов и отремонтировали 51 смотровой колодец.

Источник: Харьковский городской совет

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