11.04.2022 20:52 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов сообщил о возобновлении дистанционного обучения в Харькове

Об этом говорится в обращении мэра Харькова Игоря Терехова к жителям города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Телеграм-канал Харьковского городского головы, в своем видеообращении к жителям Города-героя руковлитль города отметил, что сегодня враг опять бомбил жилые кварталы, парк имени Горького, а также объекты городской инфраструктуры. В результате обстрелов пострадали мирные жители.

«Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Самое ужасное, что погиб ребенок. Интенсивность обстрелов возросла. Враг в дневное время стал наносить удары по Харькову чаще и значительно расширил географию бомбардировок. Поэтому еще и еще раз обращаюсь к вам: по возможности, находитесь в укрытиях, подвалах и на станциях метрополитена», - обратился к харьковчанам мэр города.

Также он сообщил, что сегодня в нескольких районах спасатели разминировали боеприпасы с отложенным действием, которые срабатывают, когда их заденет человек или сработает другой фактор движения.

Напомним, при обнаружении любого типа снарядов необходимо сразу сообщать на телефонный номер 101. Самостоятельно ликвидировать боеприпасы категорически запрещено.

Игорь Терехов подчеркнул, что несмотря на тяжелые условия войны, необходимо, чтобы дети закончили учебный год за партами. "Несмотря на обстрелы и бомбежки, мы обязаны думать про детей". С завтрашнего дня возобновляется дстанционный учебный процесс. График обучения будет гибким, а система проведения занятий безопасной как для детей, так и педагогов.