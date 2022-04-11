11.04.2022 20:00 Дмитрий Колоней
Саперы спасают харьковчан от неразорвавшихся мин оккупантов (фото)
В Харькове спасатели и полицейские обезвреживают прилетевшие от захватчиков взрывоопасные противотанковые мины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на службу 1562, саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции проводили работы по разминированию в жилых массивах и частном секторе Харькова. Оккупанты атаковали город противотанковыми миминами с самоликвидаторами в боевом состоянии.
Взрывоопасные предметы нельзя трогать ну при каких условиях. Поэтому они уничтожались прямо на месте путём подрыва.
Если заметите такие предметы, знайте, они взрывоопасны. Это противотанковые мины с самоликвидаторами возведенными в боевое состояние. Они могут взорваться в любой момент.
В настоящее время в Харькове проводятся взрывотехнические работы.
Просьба ГСЧС и Нацполоиции:
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не выходить из помещений или укрытий
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не подходить к подозрительным предметам,
Это опасно для жизни!
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