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11.04.2022  20:00   Дмитрий Колоней

Саперы спасают харьковчан от неразорвавшихся мин оккупантов (фото)

В Харькове спасатели и полицейские обезвреживают прилетевшие от захватчиков взрывоопасные противотанковые мины.

Агрессия России: Саперы спасают харьковчан от неразорвавшихся мин оккупантов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу 1562, саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции проводили  работы по разминированию в жилых массивах и частном секторе Харькова. Оккупанты атаковали город противотанковыми миминами с самоликвидаторами в боевом состоянии.
 
Агрессия России: Саперы спасают харьковчан от неразорвавшихся мин оккупантов
Взрывоопасные предметы нельзя трогать ну при каких условиях. Поэтому они уничтожались прямо на месте путём подрыва. 

Если заметите такие предметы, знайте, они взрывоопасны. Это противотанковые мины с самоликвидаторами возведенными в боевое состояние. Они могут взорваться в любой момент.

В настоящее время в Харькове проводятся взрывотехнические работы.
 
Агрессия России: Саперы спасают харьковчан от неразорвавшихся мин оккупантов
 
Просьба ГСЧС и Нацполоиции:
  1. не выходить из помещений или укрытий
  2. не подходить к подозрительным предметам,
Это опасно для жизни!
 
Агрессия России: Саперы спасают харьковчан от неразорвавшихся мин оккупантов
 
 
Тэги:  разминирование, мины, харьков
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