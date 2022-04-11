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11.04.2022  19:06   Дмитрий Колоней

В Харькове работает "горячая линия" для предпринимателей

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, об этом Олег Синегубов заявил, повдодя итоги встречи с представителями Регионального совета предпринимателей, в котрой также приняли участие народный депутат Украины Алексей Красов, директор Департамента экономики и международных отношений ХОВА Петр Лашин, предпринимателей от Совета представляли Александр Чумак, Александр Попов, Инна Попова.

Основные вопросы, обсуждавшеися во время встречи:

  • возобновление работы бизнеса в нынешних условиях, в частности
  • льготное кредитование бизнеса;
  • помощь жизненно важным отраслям экономики области (пищевая, промышленная, торговля).
 
При поддержке Регионального совета предпринимателей в областной военной администрации запускают каналы обратной связи для предпринимателей Харьковщины.

По номеру +38(067)5780000 можно получить информацию о:

  • правительственных инициативах;
  • возобновлении работы предприятий;
  • помощи с релокацией бизнеса;
  • взаимодействии с контролирующими органами;
  • налаживании производственных цепей, кооперациях и т.д.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  горячая линия, помощь предпринимателям, харьков
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