11.04.2022 19:06 Дмитрий Колоней
В Харькове работает "горячая линия" для предпринимателей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ХОГА, об этом Олег Синегубов заявил, повдодя итоги встречи с представителями Регионального совета предпринимателей, в котрой также приняли участие народный депутат Украины Алексей Красов, директор Департамента экономики и международных отношений ХОВА Петр Лашин, предпринимателей от Совета представляли Александр Чумак, Александр Попов, Инна Попова.
Основные вопросы, обсуждавшеися во время встречи:
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возобновление работы бизнеса в нынешних условиях, в частности
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льготное кредитование бизнеса;
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помощь жизненно важным отраслям экономики области (пищевая, промышленная, торговля).
При поддержке Регионального совета предпринимателей в областной военной администрации запускают каналы обратной связи для предпринимателей Харьковщины.
По номеру +38(067)5780000 можно получить информацию о:
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правительственных инициативах;
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возобновлении работы предприятий;
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помощи с релокацией бизнеса;
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взаимодействии с контролирующими органами;
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налаживании производственных цепей, кооперациях и т.д.
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