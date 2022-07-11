11.07.2022 13:15 Виталий Хиневич
В Украине работает горячая линия для абитуриентов
Поступающие в учебные заведения могут получить консультацию по телефону.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОН Украины.
Сообщается, что в Украине работает горячая линия, для поступающих в учебные заведения.
Консультационная телефонная линия МОН «Вступительная кампания 2022 года» доступна по телефону: 0(800) 50-45-70.
В частности специалисты помогут найти ответы на такие вопросы:
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как ребенку с временно оккупированной территории пройти обучение за 10-11 класс экстерном;
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как выпускнику из АР Крым поступить в украинское учебные заведения;
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как ребенку из Крыма получить свидетельство государственного образца за 11 класс;
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как ученику с временно оккупированной территории продолжить обучение по украинской программе и получить табель за 10 класс;
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предусматриваются ли специальные условия поступления в высшие образования для жителей временно оккупированных территорий.
Кроме того, можно обращаться по телефону правительственной горячей линии – 1545 или создать обращение на электронный адрес - [email protected]
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