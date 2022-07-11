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11.07.2022  13:15   Виталий Хиневич

В Украине работает горячая линия для абитуриентов

Поступающие в учебные заведения могут получить консультацию по телефону.

Горячая линия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что в Украине работает горячая линия, для поступающих в учебные заведения. 
 
Консультационная телефонная линия МОН «Вступительная кампания 2022 года» доступна по телефону:  0(800) 50-45-70.
 
В частности специалисты помогут найти ответы на такие вопросы:
 
  • как ребенку с временно оккупированной территории пройти обучение за 10-11 класс экстерном;
  • как выпускнику из АР Крым поступить в украинское учебные заведения;
  • как ребенку из Крыма получить свидетельство государственного образца за 11 класс;
  • как ученику с  временно оккупированной территории продолжить обучение по украинской программе и получить табель за 10 класс;
  • предусматриваются ли специальные условия поступления в высшие образования для жителей временно оккупированных территорий.
Кроме того, можно обращаться по телефону правительственной горячей линии – 1545 или создать обращение на электронный адрес - [email protected]
 
Напомним, Японские университеты готовы принять студентов из Украины.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  образование, горячая линия
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