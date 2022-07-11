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11.07.2022  12:55   Виталий Хиневич

Илон Маск вывел в космос дополнительные интернет-спутники

Компания SpaceX запустила интернет-спутники.

Спутник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Space.
 
Сообщается, что SpaceX запустила 46 спутников и посадила возвращающуюся ракету на корабль в море в воскресенье 10 июля.
 
Двухступенчатая ракета Falcon 9 с 46 интернет-спутниками SpaceX Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX.
 
Таким образом, верхняя ступень Falcon 9 вывела 46 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту через 63 минуты после старта, как и планировалось.
 
SpaceX запустила более 2750 спутников Starlink(откроется в новой вкладке) на сегодняшний день, и в обозримом будущем их число будет продолжать расти. У компании уже есть разрешение на запуск 12 000 кораблей Starlink, и она обратилась к международному регулирующему органу за разрешением поднять еще до 30 000 сверх этого.
 
Напомним, NASA опубликует завораживающие снимки Вселенной.
 
Источник:   Space
 Тэги:  илон маск, спутники
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