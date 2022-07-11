11.07.2022 12:55 Виталий Хиневич

Илон Маск вывел в космос дополнительные интернет-спутники

Компания SpaceX запустила интернет-спутники.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Space.

Сообщается, что SpaceX запустила 46 спутников и посадила возвращающуюся ракету на корабль в море в воскресенье 10 июля.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с 46 интернет-спутниками SpaceX Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX.

Таким образом, верхняя ступень Falcon 9 вывела 46 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту через 63 минуты после старта, как и планировалось.

SpaceX запустила более 2750 спутников Starlink(откроется в новой вкладке) на сегодняшний день, и в обозримом будущем их число будет продолжать расти. У компании уже есть разрешение на запуск 12 000 кораблей Starlink, и она обратилась к международному регулирующему органу за разрешением поднять еще до 30 000 сверх этого.