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09.04.2022  17:05   Виталий Хиневич

Илон Маск впервые отправил туристов на МКС

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправила туристов на МКС.

Космический корабль
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Сообщается, что на борту корабля  Crew Dragon  будут находиться четыре туриста из США, Канады и Израиля. 
 
Возглавил экипаж судна вице-президент компании Axiom Space — партнера SpaceX по запуску миссии — бывший астронавт Nasa Майкл Лопес-Алегрия. Стоимость уникального путешествия, каждому из туристов, обошлась примерно 55 миллионов долларов. 
 
Продолжительность полета будет составлять десять дней. Туристы смогут насладиться необычным событием в своей жизни, а экипаж займется лабораторными экспериментами. Рацион питания будет состоять из специально подготовленного космического меню.
 
Полет продлится 10 дней. Экипаж займется лабораторными экспериментами, поучаствует в коммерческих мероприятиях, а также отведает специально подготовленную космическую кухню от шеф-повара.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  илон маск, мкс, харьков
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