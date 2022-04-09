09.04.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Помощь переселенцам в Харькове: разъяснение Департамента соцполитики

Внутренне перемещенные лица в Харькове продолжат получать ежемесячное адресное пособие для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на службу 1562, Департамент социальной политики, с 2014 Харьков принял более 100 тыс. внутренне перемещенных лиц. Некоторые из них переместились в другие города страны, кто-то вернулся домой. По состоянию на 1 февраля, в городе состояли на учете 91 554 человека, помощь на проживание получали 14 182 семьи.

Всем им помощь в новом размере будет начислена автоматически, если они получали ее раньше в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 1.10.2014 г. №505, остались проживать в Харькове и изменения в составе их семей отсутствуют.

В департаменте отметили, что если гражданин не получал вышеуказанную помощь, но переехал во второй раз из пострадавших от войны регионов (сейчас город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области), нужно подать заявление на выплаты в Управление социальной защиты, Центр предоставления административных услуг или воспользоваться приложением «Дія».

Отметим, что гражданам, переехавшим из пострадавших регионов, нужно перерегистрироваться. Лицо обязано в течение 10 дней уведомить свое перемещение, а также подать заявление на помощь.

«Обратите внимание, что постановление Кабинета Министров Украины от 1.10.2014 г.№505 «О предоставлении ежемесячного адресного пособия ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» отменено 20 марта. То есть выплаты по этому постановлению остановлены. Теперь выплаты проводятся в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам», - отметили в департаменте.

Внесенные изменения:

Разрешено предоставлять реквизиты любого банка для получения выплат, но чтобы изменить банк, нужно обратиться с заявлением в Управление социальной защиты населения. Нет никаких дополнительных препятствий для выплат, например наличие недвижимого имущества, трудоустройства или депозиты, теперь нет.

В департаменте подчеркнули:

если лицо получило справку ВПЛ в Центре предоставления административных услуг или Управлении социальной защиты, то заявление на выплату оно должно подать там же. граждане, выезжающие за границу или возвращающиеся к постоянному месту жительства, должны уведомить об этом Управление социальной защиты в письменном виде. Такое лицо теряет статус ВПЛ и право на помощь. Заявление на помощь подают трудоспособные члены семьи в отдельности. Помощь им назначается и выплачивается отдельно.