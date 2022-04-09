09.04.2022 17:49 Дмитрий Колоней

В Харькове стремительно растет объем вывоза мусора

Более ста единиц спецтехники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ежедневно выезжает на улицы Харькова, чтобы собрать и вывезти мусор.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, приблизительно 128 единиц спецтехники ежедневно вывошят мусор.

С придомовых территорий многоквартирных домов вывозят более 6,8 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.

13 единиц мусоровозов вывозят более 1,3 тыс. куб. м мусора с территории частного сектора.

На вывоз крупногабаритных отходов выезжают около 25 единиц спецтехники, которые вывозят 931 куб. м ТБО.

Крупногабаритные отходы с земли грузовыми звеньями вывозят около 24 единиц техники, среди которых - самосвалы, погрузчики и грейферы. Ежедневный объем габаритного мусора составляет около 440 куб. м.

«Ежедневно объем вывоза твердо-бытовых и крупногабаратных отходов стремительно повышается. Коммунальное предприятие «Комплекс по вывозу бытовых отходов», как всегда, обеспечивает жизнедеятельность и чистоту в городе», - отметили в КП.