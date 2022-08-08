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08.08.2022  18:55   Дмитрий Колоней

Пенсіонери-переселенці можуть отримати надбавку: стало відомо на яких умовах

Надбавки передбачені одним з законів України.

Можуть отримати надбавку пенсіонери-переселенці в гірських районах
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Соцпортал, певна категорія пенсіонерів-переселенців мають право на 20% надбавку
 
Надбавки передбачені законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".
 
Згідно цього закону ці додаткові гроші модутотримати пенсіонери, які переїхали в гірські регіони.
 

Куди потрібно зщвернутися для отримання статусу громадянина, який проживає, працює на території гірського населеного пункту?

  • необхідно звернутися до виконавчого органу сільських, селищних, міських рад,
  • центру надання адміністративних послуг.
Посвідчення надається безкоштовно протягом 30 календарних днів.
 
Підстав для відмови у видачі «гірського» посвідчення законодавством не передбачено. Однак якщо вам таки відмовляють, то це рішення можна оскаржити лише у судовому порядку.
 
Відповідно до закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні» на 20% збільшуються всі державні виплати та стипендії, тарифні ставки та посадові оклади для працюючих та мешканців місцевості, якій надано статус гірничої.
 
Источник:   Соцпортал
 Тэги:  пенсия, переселенцы, украина
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