08.08.2022 18:55 Дмитрий Колоней
Пенсіонери-переселенці можуть отримати надбавку: стало відомо на яких умовах
Надбавки передбачені одним з законів України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Соцпортал, певна категорія пенсіонерів-переселенців мають право на 20% надбавку
Надбавки передбачені законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".
Згідно цього закону ці додаткові гроші модутотримати пенсіонери, які переїхали в гірські регіони.
Куди потрібно зщвернутися для отримання статусу громадянина, який проживає, працює на території гірського населеного пункту?
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необхідно звернутися до виконавчого органу сільських, селищних, міських рад,
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центру надання адміністративних послуг.
Посвідчення надається безкоштовно протягом 30 календарних днів.
Підстав для відмови у видачі «гірського» посвідчення законодавством не передбачено. Однак якщо вам таки відмовляють, то це рішення можна оскаржити лише у судовому порядку.
Відповідно до закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні» на 20% збільшуються всі державні виплати та стипендії, тарифні ставки та посадові оклади для працюючих та мешканців місцевості, якій надано статус гірничої.
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