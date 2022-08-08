08.08.2022 18:55 Дмитрий Колоней

Пенсіонери-переселенці можуть отримати надбавку: стало відомо на яких умовах

Надбавки передбачені одним з законів України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Соцпортал, певна категорія пенсіонерів-переселенців мають право на 20% надбавку

Надбавки передбачені законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Згідно цього закону ці додаткові гроші модутотримати пенсіонери, які переїхали в гірські регіони.

Куди потрібно зщвернутися для отримання статусу громадянина, який проживає, працює на території гірського населеного пункту?

необхідно звернутися до виконавчого органу сільських, селищних, міських рад,

центру надання адміністративних послуг.

Посвідчення надається безкоштовно протягом 30 календарних днів.

Підстав для відмови у видачі «гірського» посвідчення законодавством не передбачено. Однак якщо вам таки відмовляють, то це рішення можна оскаржити лише у судовому порядку.

Відповідно до закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні» на 20% збільшуються всі державні виплати та стипендії, тарифні ставки та посадові оклади для працюючих та мешканців місцевості, якій надано статус гірничої.