08.08.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Харківські партрульні зловили наркодилера у розшуку (фото)

Закладник не втік від харківських правоохоронців.



Патрульная полиция

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 8 серпня 2022 року правоохоронці помітили на вулиці Самсонівській чоловіка, який різко змінив напрямок руху, щойно побачивши поліцейських.

Таке поведення здалося патрульні роти ТОР дивним, тож вони вирішили перевірити невідомого, який дуже нервував. Під час поверхневої перевірки у нього виявили 80 згортків в ізолюючій стрічці з речовинами синтетичного походження. За його словами, це наркотики, які він розповсюджую шляхом “закладок”.

Також чоловік розповів, що зберігає ще близько 450 згортків із наркотиками вдома та погодився вказати місця, де він поклав ще 30 таких згортків.

Також під час перевірки через наявні бази даних патрульні встановили, що чоловіка розшукують правоохоронці за вчинення такого злочину.

Для подальшого встановлення обставин на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Загалом слідчими було вилучено 80 згортків.