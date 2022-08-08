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08.08.2022  19:53   Дмитрий Колоней

На Харківщині йшли бої за звільнення тимчасово захопленої противником території (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 8 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.
 
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.
 
Сьогодні, близько 10-ї години, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених противником з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині воїнами повітряного командування “Південь”, ще три  - збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Центр”.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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