На Харківщині йшли бої за звільнення тимчасово захопленої противником території (відео)
Оперативна інформація станом на вечір 8 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.
Сьогодні, близько 10-ї години, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених противником з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині воїнами повітряного командування “Південь”, ще три - збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Центр”.