    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня
09.08.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня

Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+26°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+33°C (відчувається як +35°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+25°C (відчувається як +34°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 серпня 07.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня 06.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 