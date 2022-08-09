Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня

Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+26°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+33°C (відчувається як +35°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+25°C (відчувається як +34°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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