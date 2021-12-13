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13.12.2021  21:56   Дмитрий Колоней

Человек года 2021: кто им стал?

Стало известно, кто стал"Человеком года - 2021" по версии популярного американского журнала Time.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ,  Илон Маск стал "Человеком года - 2021". На сегодня он -  один из самых богатых людей на планете. Его состояние - около 300 миллиардов  долларов.
 
Все свои деньги Илон заработал самостоятельно. Первый доллар Маск заработал в 12 лет - придумал и продал видеоигру Blastar, а полученные деньги вложил в акции фармацевтической компании. 
 
Ему принадлежат одни из самых грандиозных проектов человечества - SpiсeX и Tesla. При этом Маск остаётся одной из самых неординарных личносте. Распродал всё своё имущество и запускает спутник на орбиту. Он уверен, что точно знает, как создать глобальную интернет-сеть и  обеспечить жителей Земли широкополосным интернетом в любой точке планеты. И скорее всего так и будет, ведь Илону всё задуманное удаётся.
 
Другой известный проект SpaceX — планы по колонизации Марса землянами — на устах каждого, кто хоть раз слышал имя его имя. Только за 2021-й год ему удалось увеличить своё состояние в четыре раза. Поэтому вполне логично, что именно 50-летний американский миллиардер и инноватор завоевал титул 
 
(«Человек года» американского общественно-политического журнала Time - ежегодная номинация, присуждаемая журналом с 1927 года, когда этого звания удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку совершивший первый трансатлантический перелёт.)
 
Тэги:  человек года, илон маск, харьков
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