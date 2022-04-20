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20.04.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Украинцы теперь могут использовать интернет-спутники компании Илона Маска (видео)

Украинцы получили доступ к терминалам глобальной спутниковой системы Starlink.

Украинцы теперь могут использовать интернет-спутники компании Илона Маска системы Starlink
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Госслсужбу спецсвязи, несколько часов назад по инициативе Госспецсвязи в сотрудничестве с командой Вицепремьер-министра Украины Михаила Федорова национальный регулятор принял решение, позволяющее на период военного положения использовать терминалы Starlink всем желающим, в том числе и рядовым гражданам, органам власти и предприятиям. какой формы собственности.
 
«До принятия этого решения тоже не было никаких запретов, но были нормативные ограничения по использованию таких устройств. Сегодня, благодаря работе совместной команды, мы эти ограничения устранили. Мы обеспечили все правовые основания, чтобы пользоваться спутниковым интернетом и не переживать о том, что вы делаете это вне правового поля», – отметил на брифинге глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Источник:   Госслужба спецсвязи
 Тэги:  интернет, starlink, илон маск
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