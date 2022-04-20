20.04.2022 18:14 Виталий Хиневич
На блокпосту в Харьковской области задержали злоумышленника
Мужчина подозревается в совершении двух преступлений.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что 18 апреля правоохранители на одном из блокпостов города Валки Харьковской области остановили автомобиль под управлением 56-летнего мужчины.
Во время осмотра транспортного средства был выявлен пакет с веществом подобным наркотическому. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что мужчина не имел права на управления авто.
Владелец отдал транспортное средство в ремонт в начале массового вторжения россии в Украину, а злоумышленник незаконно завладел автомобилем.
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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