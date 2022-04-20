20.04.2022 18:14 Виталий Хиневич

На блокпосту в Харьковской области задержали злоумышленника

Мужчина подозревается в совершении двух преступлений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 18 апреля правоохранители на одном из блокпостов города Валки Харьковской области остановили автомобиль под управлением 56-летнего мужчины.

Во время осмотра транспортного средства был выявлен пакет с веществом подобным наркотическому. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что мужчина не имел права на управления авто.

Владелец отдал транспортное средство в ремонт в начале массового вторжения россии в Украину, а злоумышленник незаконно завладел автомобилем.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.