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20.04.2022  18:14   Виталий Хиневич

На блокпосту в Харьковской области задержали злоумышленника

Мужчина подозревается в совершении двух преступлений.

Злоумышленник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 18 апреля правоохранители на одном из блокпостов города Валки Харьковской области остановили автомобиль под управлением 56-летнего мужчины.
 
Во время осмотра транспортного средства был выявлен пакет с веществом подобным наркотическому. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что мужчина не имел права на управления авто.
 
Владелец отдал транспортное средство в ремонт в начале массового вторжения россии в Украину, а злоумышленник незаконно завладел автомобилем.
 
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, правоохранители Харьковщины задержали мужчину с химическими веществами.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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