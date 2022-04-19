19.04.2022 11:57 Виталий Хиневич

Правоохранители Харьковщины задержали мужчину с химическими веществами

Патрульные заметили мужчину, который вел себя подозрительно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Харьковской области.

Сообщается, что во время патрулирования поселка городского типа Безлюдовка Харьковской области, полицейские обратили внимание на мужчину. Гражданин вел себя подозрительно, при виде стражей порядка изменил свой путь следования.

Во время поверхностного осмотра 33-летнего харьковчанина был обнаружен и изъят пакет с особо опасным наркотическим веществом - метадоном.

Правонарушитель рассказал, что купил химическое вещество за 5 тысяч гривен для личного употребления.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.