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17.04.2022  18:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине в лесополосе нашли тело мужчины

В Чугуевском районе Харьковской области нашли мертвого мужчину.

Злоумышленника задержали на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 16 апреля в отделение полиции поступила информация о найденном теле мужчины в селе Большая Бабка возле лесополосы. В течение суток полицейские установили, что к совершению преступления причастен 44-летний мужчина.
 
Он объяснил, что накануне вечером распивал алкогольные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, в результате которой он схватил кухонный нож и нанес 42-летнему знакомому несколько ударов.
 
На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее в Киевском районе Харькова произошла ссора между 43-летним мужчиной и 80-летней женщиной. В процессе выяснения отношений злоумышленник нанес пожилой женщине удары в область головы и туловища.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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