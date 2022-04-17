17.04.2022 18:10 Виталий Хиневич
На Харьковщине в лесополосе нашли тело мужчины
В Чугуевском районе Харьковской области нашли мертвого мужчину.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что 16 апреля в отделение полиции поступила информация о найденном теле мужчины в селе Большая Бабка возле лесополосы. В течение суток полицейские установили, что к совершению преступления причастен 44-летний мужчина.
Он объяснил, что накануне вечером распивал алкогольные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, в результате которой он схватил кухонный нож и нанес 42-летнему знакомому несколько ударов.
На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киевском районе Харькова произошла ссора
между 43-летним мужчиной и 80-летней женщиной. В процессе выяснения отношений злоумышленник нанес пожилой женщине удары в область головы и туловища.
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