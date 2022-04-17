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17.04.2022  18:33   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов просит харьковчан оставаться в убежищах

С этим призывом мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города в комментариях "Стране".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова  Игорь Терехов в ходе интервью "Стране" обратился к жителям города.
 
"Я прошу в вечернее и ночное время суток находиться в укрытиях бомбоубежищах на станциях метрополитена. Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что на улице хорошая погода и хочется погулять особенно с детьми, но очень прошу этого не делать. Это очень опасно. Враг ведёт хаотические обстрелы. Обстрелы продолжаются по жилым районам. Поэтому нужно быть бдительными", - сказал руководитель города. 
 
 
На вопрос о том, рекомендуют ли власти гражданам эвакуироваться, мэр ответил, что для тех, кто хочет временно выехать в целях безопасности из города, такая возможность есть, но решение каждый должен принимать самостоятельно. 
 
"Харьков обстреливают ежедневно, разрушая инфраструктуру и многоэтажные дома. Все наши коммунальные службы работают сутками. Мы понимаем, что обстрелы будут продолжаться, но нас не сломать", - сказал Игорь Терехов "Стране".
 
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков, укрытия
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