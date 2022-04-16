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16.04.2022  20:20   Дмитрий Колоней

Оккупанты продолжают геноцид против Украины, украинского народа и города Харькова

Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Оккупанты продолжают геноцид против Украины, украинского народа и города Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов подчернул в интервью, что был нанесен удар по мирному кварталу города, где в субботний день работал рынок. Два человека погибли, 32 - получили ранения разной степени тяжести, Сейчас они находятся в больницах города Харькова. Их жизни спасают медики.
 
Вчера, тоже по жилому району ХТЗ был нанесен удар кассетными бомбами, есть раненые и погибшие, в том числе, к сожалению, и дети. Российские оккупанты продолжают геноцид против Украины, украинского народа, против города Харькова.
 
Мэр Харькова отметил, что обстрелы последних дней не меняют и не могут поменять расклад сил.
"Ракетными ударами и обстрелами наш враг пытается внести хаос в городе Харькове. На самом деле ситуация под полным контролем  городской  и областной власти. Несмотря на то, что творит враг с мирным населением, мы сплочены, мы работаем, работают все наши коммунальные службы, медики. Мы держимся. А Харьков был, есть и будет частью Украины". 
 
Городской голова подчеркнул и стабильность ситуации на подступах к Харькову. "Неоднократные попытки врага зайти в город не увенчались успехом. Потому, что у нас героическая армия, которая сегодня сражается с врагом и держит оборону Харькова. На подступах к Харькову враги несут постоянные потери, безуспешно пытаясь атаковать город. Бойцы вооруженных сил Украины сдерживают их атаки, порою переходя в контрнаступление".
 
Враг по-прежнему наносит ущерб инфраструктуре города, его зданиям. "Число разрушенных зданий Харькова увеличивается с каждым днем. Не прекращаются бомбежки города. Уже разрушен 2061 дом. Тем не менее мы вчера закончили отопительный сезон, прекратили подачу тепла. В 3300 домах подаем горячую воду. Все дома, которые не разрушены - с водой и электроснабжением. Город живет, несмотря на войну, развязанную российским агрессором.
 
Сейчас люди больше возвращаются в Харьков, чем хотят уехать. Мне это очень приятно, так как люди видят, что,  несмотря на обстрелы, есть стабильность в городе. И это вселяет дух. Дух харьковчан – это неоценимо. И с этим духом мы победим любого врага",  .
 
Как проинформировал руководитель города, люди лишившиеся крыши над головой, расселяются в школах, детсадах, интернатах. Могут расположиться и на станциях метро.
 
"Мы обеспечиваем их всем необходимым, развозим продукты, медикаменты, даем вещи, одеяла, подушки, чтобы люди могли жить. К тому я принял решение об освобождении от оплаты коммунальных услуг. Многик люди сегодня остались без работы , идет война и было бы неправильным сейчас сказать людям, чтобы они платили, пусть они эти сбережения потратят на себя, детей, продукты питания, купят игрушку детям. А мы уж всем миром выйдем из этой ситуации. Мы отстоим свой город, свою страну и обязательно победим", - подытожил Игорь Терехов   
 
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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