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16.04.2022  18:37   Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова разрушены десятки многоэтажек и сотни домов частного сектора (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов осмотрел последствия ужасающих действий оккупантов под Харьковом.

Агрессия России: В Чугуеве разрушены десятки многоэтажек и сотник домов частного сектора
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, прибывший в Чугуев Олег Синегубов отметил, что город страдал от атак российских оккупантов с первых дней полномасштабной войны – 24 февраля здесь погиб первый ребенок.
 
«В Чугуеве разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 жилищ частного сектора. Разрушены учебные заведения, культуры, мосты, повреждена дамба на Печенежском водохранилище», - сообщил руководитель области.
 
Агрессия России: В Чугуеве разрушены десятки многоэтажек и сотник домов частного сектора
 
Сейчас в громаду и Чугуев возвращаются люди, выехавшие в первые недели войны. По словам местных властей, коммунальщики уже возобновили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживает более 2 тысяч человек, возобновлено газоснабжение. Электропитание некоторых населенных пунктов временно снабжают генераторами.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, разрушения, харьков, чугуев
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