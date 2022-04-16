16.04.2022 18:37 Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова разрушены десятки многоэтажек и сотни домов частного сектора (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов осмотрел последствия ужасающих действий оккупантов под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, прибывший в Чугуев Олег Синегубов отметил, что город страдал от атак российских оккупантов с первых дней полномасштабной войны – 24 февраля здесь погиб первый ребенок.

«В Чугуеве разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 жилищ частного сектора. Разрушены учебные заведения, культуры, мосты, повреждена дамба на Печенежском водохранилище», - сообщил руководитель области.

Сейчас в громаду и Чугуев возвращаются люди, выехавшие в первые недели войны. По словам местных властей, коммунальщики уже возобновили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживает более 2 тысяч человек, возобновлено газоснабжение. Электропитание некоторых населенных пунктов временно снабжают генераторами.