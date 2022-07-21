Понад 20 руйнувань після обстрілів зафіксували у Харкові та області за добу

Слідчі та криміналісти щодня фіксують факти злочину росії на нашій землі.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
20 липня під удари військових рф потрапили Харків, населені пункти області Дергачі, Золочів, Довжик, П'ятницьке, Піщане, Стара Гнилиця, Велика Бабка, Балаклія, Кочеток.
В результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено багатоповерхівку, приміщення фітнес-клубу, приватні будинки громадян, господарчі споруди, сміттєзвалище, знищено два поля врожаю пшениці загальною площею 60 га.
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.
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