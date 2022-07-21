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21.07.2022  08:24   Рита Парфенова

Понад 20 руйнувань після обстрілів зафіксували у Харкові та області за добу

Слідчі та криміналісти щодня фіксують факти злочину росії на нашій землі.

У Харкові поліція фіксує наслідки обстрілів

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

20 липня під удари військових рф потрапили Харків, населені пункти області Дергачі, Золочів, Довжик, П'ятницьке, Піщане, Стара Гнилиця, Велика Бабка, Балаклія, Кочеток.

В результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено багатоповерхівку, приміщення фітнес-клубу, приватні будинки громадян, господарчі споруди, сміттєзвалище, знищено два поля врожаю пшениці загальною площею 60 га.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, 20 липня окупанти обстріляли Харків.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии, разрушения, полиция
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