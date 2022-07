21.07.2022 07:30 Рита Парфенова

21 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.





Це зображення є однією з найвідоміших фотографій ХХ століття. Воно було зроблено на Місяці 21 липня 1969 року. На ньому зображений астронавт Едвін Олдрін. Якщо придивитися, то в шоломі Олдріна можна побачити відображення Ніла Армстронга (Neil Armstrong) – першої людини в історії, яка ступила на поверхню супутника нашої планети.



Місячний модуль Apollo 11 здійснив посадку в південно-західній частині Моря Спокою 20 липня 1969 р. Після перевірки всіх систем та завершення процедури імітації передстартової підготовки Центр управління дозволив екіпажу приступити до виходу на поверхню.



Ніл Армстронг ступив на Місяць о 2 годині 56 хвилин 15 секунд за всесвітнім часом 21 липня 1969 р. У цей момент він сказав свою історичну фразу: «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства» (That's one small step for [a] man, один giant leap for mankind).



Вихід екіпажу Apollo 11 у прямому ефірі транслювався у більшості країн світу. За приблизними підрахунками, за ним стежило 530 млн. чоловік — приблизно 20% від усього населення Землі на той час.



Через 19 хвилин після Армстронга Едвін Олдрін також залишив місячний модуль. Загалом вихід астронавтів на поверхню продовжувався 2 години 31 хвилину. За цей час вони встановили на місці посадки американський прапор, меморіальну табличку, набір пам'ятних медалей, присвячених загиблим підкорювачам космосу (зокрема, Гагаріну та Комарову), а також комплект наукової апаратури, що складається із сейсмометра та кутового відбивача. Також астронавти зібрали 21,5 кг зразків місячних порід.

Також цього дня

365 року землетрусом частково зруйновано одне із семи чудес світу – Олександрійський маяк. Остаточно маяк було зруйновано внаслідок чергового землетрусу 1375 року.



1579 – чудове явлення ікони Божої Матері у Казані.



1816 – народився Пауль Юліус Ройтер, англійський журналіст, засновник найбільшої англійської інформаційної агенції «Рейтер».



1899 – народився Ернест Хемінгуей, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 року.



1933 – народився Джон Гарднер, американський письменник. Найбільш відомий своїм романом "Грендель" , переказом міфу про Беовульфа.



1938 – народилася Нані Брегвадзе, грузинська співачка, екс-солістка ВІА «Орера».



1951 – народився Робін Вільямс, американський актор (Джуманджі, Капітан Крюк).



1969 – Ніл Армстронг, командир американського корабля «Аполлон-11», став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця.



1971 – народився Дмитро Коляденко, український ведучий, хореограф, співак та просто шоумен.



1978 – народився Джош Хартнетт, американський кіноактор («Перл Харбор», «Чорна орхідея»).



1983 – на антарктичній станції «Схід» було зафіксовано найнижчу температуру на планеті за всю історію спостереження −89,2 °C.



1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси щоб увійти до складу ВМС України.



1999 – в Інгушетії чоловікам дозволено мати чотирьох дружин.



2011 – завершився останній політ шатлу «Атлантіс». Офіційно закрито космічна програма «Спейс шатл».



2013 – урочисте відкриття пам'ятника відбулося року Святому рівноапостольному князю Володимиру на території Свято-Володимирського храму у Харкові. Відкриття було присвячене заходам щодо відзначення 1025-річчя хрещення Русі.



Іменини відзначають: Віктор, Данило, Прокоп.