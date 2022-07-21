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21.07.2022  08:47   Рита Парфенова

Окупанти випалюють поля з пшеницею під Харковом

У Харківській області окупанти цілеспрямовано знищують український врожай.

https://t.me/DSNS_Kharkiv/2387

Про це розповіли у прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, 20 липня близько 13:00 ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді. Внаслідок обстрілу загорілись відразу 2 поля. Загальна площа цих двох пожеж склала 60 га.

https://t.me/DSNS_Kharkiv/2387

Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію вогню. Їм на допомогу поспішили хлібороби із 4-ма одиницями сільськогосподарської техніки.

Спільними зусиллями останній осередок горіння пшениці був ліквідований о 14:55. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв близько 66 га пшениці вдалось врятувати.

https://t.me/DSNS_Kharkiv/2387

Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 га посівів зернових.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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