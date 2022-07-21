21.07.2022 08:53

Ситуація у Харкові на ранок 10 липня: оперативна інформація ХОВА

За добу від російскої агресії загинули чотири людини, 11 мирних мешканців отримали поранення.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 21 липня, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули 4 цивільних: трое в Харкові, в тому числі дитина 13 років, та 72-річний чоловік у Богодухівському районі.



Поранення отримали 11 людей. В м. Харків – 3, в тому числі дівчинка 15 років. В Чугуївському районі 5 поранених, в Богодухівському – 2, в Ізюмському – 1.



Вночі російські окупанти завдали ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого - частина будівлі комунального підприємства. Попередньо - постраждалих немає.



Протягом доби ворог вів масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та м. Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.



Нагадаємо, окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях. Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці. Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових.