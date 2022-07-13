Больше 60 разрушений после обстрелов зафиксировали в Харькове и области за сутки

Следователи и криминалисты ежедневно фиксируют факты преступления рф на нашей земле.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
12 июля российские оккупанты нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харькову, обстреляли из систем залпового огня Золочев, Дергачи, Уды, Слатино, Пришиб, Русскую Лозовую, Дементиевку. В результате взрывов повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, помещения нескольких предприятий, автосалон, объект инфраструктуры, автомобили.
Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером возможен мелкий дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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