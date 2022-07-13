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13.07.2022  08:51   Рита Парфенова

Больше 60 разрушений после обстрелов зафиксировали в Харькове и области за сутки

Следователи и криминалисты ежедневно фиксируют факты преступления рф на нашей земле.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

12 июля российские оккупанты нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харькову, обстреляли из систем залпового огня Золочев, Дергачи, Уды, Слатино, Пришиб, Русскую Лозовую, Дементиевку. В результате взрывов повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, помещения нескольких предприятий, автосалон, объект инфраструктуры, автомобили.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, разрушения, харьков, полиция
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