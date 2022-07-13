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13.07.2022  08:29   Рита Парфенова

Харьков на утро 13 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной восьми пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 13 июля.

В Харькове в результате артобстрела 12 июля возникло шесть пожаров: четыре  - в Индустриальном районе и 2 - в Немышлянском районе города. Еще два пожара, вызванные вражескими обстрелами,произошли в области - по одному в Чугуевском и Богодуховском районах. Горели хозяйственные постройки, гаражи, производственные и складские здания, а также столярный цех.

Всего за сутки с 12 по 13 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:

  • 10 - на ликвидацию пожаров (в том числе 8 – вызванных обстрелами),
  • 5 - для оказания помощи населению,
  • 5 -для помощи работникам ЖКХ,
  • 10 - другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 42 неразорвавшихся вражеских боеприпаса.

Напомним, 12 июля 2022 года около 13.30 войска рф обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова. Под огнем захватчиков оказались территории четырех предприятий и частный дом. В результате обстрела ранены четыре мужчины 42, 33, 45 и 36 лет и 54-летняя женщина.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, агрессия россии, харьков
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