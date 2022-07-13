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13.07.2022  08:11   Рита Парфенова

ВСУ отбили штурм на Изюмском направлении

Противник пытается создать благоприятные условия для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Сообщается, что украинские защитники успешно отбили штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

«Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск», – отметиили в Генштабе.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харьков
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