13.07.2022 08:11 Рита Парфенова

ВСУ отбили штурм на Изюмском направлении

Противник пытается создать благоприятные условия для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Сообщается, что украинские защитники успешно отбили штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

«Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск», – отметиили в Генштабе.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.