ВСУ отбили штурм на Изюмском направлении

Противник пытается создать благоприятные условия для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Сообщается, что украинские защитники успешно отбили штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.
«Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск», – отметиили в Генштабе.
На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк.
Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
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