13.07.2022 08:07 Рита Парфенова

Под Харьковом враг собрал группировку войск двух округов, - Генштаб

Основные усилия российский оккупантов сосредоточены на обороне.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов», - говорится в сообщении.

Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.