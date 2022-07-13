Под Харьковом враг собрал группировку войск двух округов, - Генштаб

Основные усилия российский оккупантов сосредоточены на обороне.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов», - говорится в сообщении.
Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.
Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
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