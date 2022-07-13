Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 13 июля

Изменились адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на выдачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
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