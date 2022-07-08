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08.07.2022  11:40   Виталий Хиневич

Футбольный клуб Франции поддержал Харьков значительной гуманитарной помощью

Известный французский футбольный клуб передал Харькову гуманитарную помощь.

Футбольный клуб Лилль
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Французский футбольный клуб «Лилль» собрал и отправил в Харьков около двух тонн гуманитарной помощи – продуктовые наборы, детское питание, вещи первой необходимости и средства личной гигиены. 
 
Информация об отправке гуманитарной помощи в город-герой Харьков появилась на официальном сайте четырехкратного чемпиона и шестикратного обладателя Кубка Франции.
 
По оценкам ФК «Лилль», гуманитарная помощь рассчитана на 25 000 человек – жителей Харькова и области, пострадавших от войны с российским агрессором.
 
Стоит отметить, что благотворительный сбор начался в середине марта. Участие в пожертвовании принимали болельщики клуба, сотрудники, игроки, спонсоры и партнеры футбольного клуба. 
 
Выбор ФК «Лилль» оказать помощь и внести свой весомый вклад в поддержку харьковчан не случаен. Город Лилль, в котором и базируется одноименный футбольный клуб, является побратимом Харькова. Между двумя городами на протяжении длительного времени создано тесное сотрудничество на уровне местных властей, а также в экономическом, образовательном и спортивном направлениях, в том числе и после вторжения войск России в Украину.
 
Напомним, Харьков может рассчитывать на поддержку Лилля в восстановлении города.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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