08.07.2022 11:40 Виталий Хиневич

Футбольный клуб Франции поддержал Харьков значительной гуманитарной помощью

Известный французский футбольный клуб передал Харькову гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Французский футбольный клуб «Лилль» собрал и отправил в Харьков около двух тонн гуманитарной помощи – продуктовые наборы, детское питание, вещи первой необходимости и средства личной гигиены.

Информация об отправке гуманитарной помощи в город-герой Харьков появилась на официальном сайте четырехкратного чемпиона и шестикратного обладателя Кубка Франции.

По оценкам ФК «Лилль», гуманитарная помощь рассчитана на 25 000 человек – жителей Харькова и области, пострадавших от войны с российским агрессором.

Стоит отметить, что благотворительный сбор начался в середине марта. Участие в пожертвовании принимали болельщики клуба, сотрудники, игроки, спонсоры и партнеры футбольного клуба.

Выбор ФК «Лилль» оказать помощь и внести свой весомый вклад в поддержку харьковчан не случаен. Город Лилль, в котором и базируется одноименный футбольный клуб, является побратимом Харькова. Между двумя городами на протяжении длительного времени создано тесное сотрудничество на уровне местных властей, а также в экономическом, образовательном и спортивном направлениях, в том числе и после вторжения войск России в Украину.