07.07.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Харьков может рассчитывать на поддержку Лилля в восстановлении города

Об этом мэр Лилля Мартин Обри заявила во время встречи с мэром Харькова Игорем Тереховым.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с мэром французского города Лилль Мартин Обри.

В рамках встречи Игорь Терехов рассказал коллеге о текущей ситуации в городе. В частности, он отметил, что 32% многоэтажного жилья получило различные степени разрушения, вследствие чего более 150 тыс. харьковчан лишились крова над головой. По словам мэра, обстрелы продолжаются, и с каждым днем разрушений становится все больше.

Несмотря на это, в городе уже строят планы на будущее. По словам мэра, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, разрабатывается новый генплан, а также идет работа над созданием Координационного совета городов-парнеров и городов-побратимов по восстановлению Харькова. Пользуясь случаем, Игорь Терехов предложил мэру Лилля войти в состав этого совета.

В свою очередь Мартин Обри отметила, что с первых дней войны следит за происходящим в Харькове и Украине. По ее словам, Лилль принял у себя около 70 харьковчан. Город-побратим и дальше будет поддерживать их, а также продолжит отправлять гуманитарную помощь в Харьков. Кроме того, Мартин Обри подтвердила готовность принять участие в работе координационного совета.

«Мы видели кадры того, во что превратился ваш город после обстрелов. Это действительно страшно. Мы понимаем, как это важно для вас, поэтому с радостью примем участие в работе координационного совета. Также необходимо работать над поиском инвестиционных возможностей. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - отметила Мартин Обри.

По словам Игоря Терехова, для привлечения инвестиций городская власть создаст максимально комфортные условия.

«Я уверен, что после нашей победы французские инвесторы и предприниматели будут иметь возможность прийти в Харьков. Мы создадим максимально комфортные условия, чтобы они могли вести честный и прозрачный бизнес, укрепляя этим экономику и Украины, и Франции», - подчеркнул мэр Харькова.

Игорь Терехов поблагодарил город-побратим за поддержку и сообщил, что в Харькове в честь Лилля переименуют одну из улиц.