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07.07.2022  17:11   Дмитрий Колоней

Харьковский любитель наркотиков вооружился гранатами (фото)

Харьковские полицейские поймали злоумышленника.

Харьковский любитель наркотиков вооружился гранатами и пойман полицией
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в Харькове, 48-летний харьковчанин незаконно приобрел и хранил три ручные гранаты. Открыто уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Болеетого, на приусадебном участке частного сектора по месту жительства мужчины полицейские обнаружили выращиваемую коноплю, стеклянную банку с каннабисом, электронные весы, самодельные устройства для употребления наркосредства.
 
Открыто уголовное дело о незаконном производстве, изготовлении, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Уголовного кодекса Украины. Харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.Проводятся следующие необходимые следственные действия.
Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
 
Тэги:  наркотики, оружие, харьков, гранаты
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