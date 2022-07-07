07.07.2022 17:11 Дмитрий Колоней

Харьковский любитель наркотиков вооружился гранатами (фото)

Харьковские полицейские поймали злоумышленника.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в Харькове, 48-летний харьковчанин незаконно приобрел и хранил три ручные гранаты. Открыто уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Болеетого, на приусадебном участке частного сектора по месту жительства мужчины полицейские обнаружили выращиваемую коноплю, стеклянную банку с каннабисом, электронные весы, самодельные устройства для употребления наркосредства.



Открыто уголовное дело о незаконном производстве, изготовлении, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Уголовного кодекса Украины. Харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.Проводятся следующие необходимые следственные действия.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.