07.07.2022 17:20 Виталий Хиневич
Медики попали под вражеский обстрел в Харьковской области
Бригада скорой помощи направлялась в Чугуевский район.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф.
Сообщается, что 7 июля около 8:26 медикам поступил вызов от 80-летней жительницы Чугуевского района Харьковской области. Женщина в результате обстрела получила тяжелые травмы, множественные ранения и ожоги. На вызов отправилась бригада ЭМД № 2201 во главе с фельдшером Максимом Материенко и водителем Сергеем Карустиным.
Когда скорая помощь фактически приехала к дому пациента, произошел повторный обстрел.
«Следуя инструкциям по безопасности, члены бригады сразу легли на землю, прикрыв головы руками. Работников засыпало землей, к счастью, никто не пострадал! Сразу после окончания обстрела бригада скорой помощи отправилась к пострадавшей и предоставила женщине необходимую помощь»,- сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф.
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