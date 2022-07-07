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07.07.2022  17:20   Виталий Хиневич

Медики попали под вражеский обстрел в Харьковской области

Бригада скорой помощи направлялась в Чугуевский район.

Харьковские медики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф.
 
Сообщается, что 7 июля около 8:26 медикам поступил вызов от 80-летней жительницы Чугуевского района Харьковской области. Женщина в результате обстрела получила тяжелые травмы, множественные ранения и ожоги. На вызов отправилась бригада ЭМД № 2201 во главе с фельдшером Максимом Материенко и водителем Сергеем Карустиным.
 
Когда скорая помощь фактически приехала к дому пациента, произошел повторный обстрел.
 
«Следуя инструкциям по безопасности, члены бригады сразу легли на землю, прикрыв головы руками. Работников засыпало землей, к счастью, никто не пострадал! Сразу после окончания обстрела бригада скорой помощи отправилась к пострадавшей и предоставила женщине необходимую помощь»,- сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф.
 
Напомним,  утром 7 июля оккупанты обстреляли район города Чугуев Харьковской области.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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