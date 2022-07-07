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07.07.2022  17:41   Дмитрий Колоней

Оккупанты на Харьковщине арестовали перешедшего на их сторону мэра

На Харьковщине посажен под стражу захватчиками сотрудничавший с ними городской голова.

Оккупанты арестовали перешедшего на их сторону мэра Купаянска. Ноаости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, городской голова Купянска Геннадий Мацегора, перешедшимй на сторону агрессора, арестован россиянами и сейчас находится под стражей. Об этом соообщил гначальтнки Харковской ОВА Олег  Синегубов. 
 
Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески способствовал русским оккупантам в Купянске, снабжая их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен. И они решилиот него избавиться 
 
В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.
 
 
Тэги:  агрессия россии, предатель, харьков
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