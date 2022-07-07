07.07.2022 17:41 Дмитрий Колоней

Оккупанты на Харьковщине арестовали перешедшего на их сторону мэра

На Харьковщине посажен под стражу захватчиками сотрудничавший с ними городской голова.

Как сообщает РЕДПОСТ , городской голова Купянска Геннадий Мацегора, перешедшимй на сторону агрессора, арестован россиянами и сейчас находится под стражей. Об этом соообщил гначальтнки Харковской ОВА Олег Синегубов.

Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески способствовал русским оккупантам в Купянске, снабжая их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен. И они решилиот него избавиться

В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.