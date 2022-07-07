Оккупанты на Харьковщине арестовали перешедшего на их сторону мэра

На Харьковщине посажен под стражу захватчиками сотрудничавший с ними городской голова.
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Звезды готовы открыть широкие перспективы. Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться решения в свою пользу будет легче обычного.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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