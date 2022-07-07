07.07.2022 18:00 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики реконструируют почти два десятка водоводов

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» 6 июля 2022 года, ликвидировали девять повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок восемь смотровых колодцев.

В частности, в Слободском районе ремонтники оперативно устранили два повреждения на водоводах.

«Комплексные работы на трубопроводах, расположенных на бул. Юрьева и в пер. Стрелецком, пришлось проводить с временным отключением водоснабжения.

Поэтому качественный ремонт водоводов провели в кратчайшие сроки. Сразу же после устранения повреждений водоснабжение возобновили и благоустроили места разрытий», - сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.

7 июля 2022года, бригады запланировали реконструировать 17 поврежденных участков водоводов в разных районах Харькова.

Напомним, сообщить об утечках воды харьковчане могут по тел.: 15-33. Для экономии времени бригад необходимо указывать место утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.