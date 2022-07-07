    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские коммунальщики реконструируют почти два десятка водоводов
07.07.2022  18:00   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики реконструируют почти два десятка водоводов

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» 6 июля 2022 года, ликвидировали девять повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок восемь смотровых колодцев.
 
В частности, в Слободском районе ремонтники оперативно устранили два повреждения на водоводах.
 
«Комплексные работы на трубопроводах, расположенных на бул. Юрьева и в пер. Стрелецком, пришлось проводить с временным отключением водоснабжения.
 
Поэтому качественный ремонт водоводов провели в кратчайшие сроки. Сразу же после устранения повреждений водоснабжение возобновили и благоустроили места разрытий», - сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.
 
7 июля 2022года, бригады запланировали реконструировать 17 поврежденных участков водоводов в разных районах Харькова. 
 
Напомним, сообщить об утечках воды харьковчане могут по тел.: 15-33.  Для экономии времени бригад необходимо указывать место утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 ЖКХ Коммунальщики следят за состоянием парков Харькова (фото) 05.07 ЖКХ Харьковские коммунальщики ремонтируют сети Новой Баварии 04.07 ЖКХ Коммунальщики проводят десятки ремонтов, не прекращая подачи воды харьковчанам
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 