07.07.2022 18:00 Дмитрий Колоней
Харьковские коммунальщики реконструируют почти два десятка водоводов
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» 6 июля 2022 года, ликвидировали девять повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок восемь смотровых колодцев.
В частности, в Слободском районе ремонтники оперативно устранили два повреждения на водоводах.
«Комплексные работы на трубопроводах, расположенных на бул. Юрьева и в пер. Стрелецком, пришлось проводить с временным отключением водоснабжения.
Поэтому качественный ремонт водоводов провели в кратчайшие сроки. Сразу же после устранения повреждений водоснабжение возобновили и благоустроили места разрытий», - сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.
7 июля 2022года, бригады запланировали реконструировать 17 поврежденных участков водоводов в разных районах Харькова.
Напомним, сообщить об утечках воды харьковчане могут по тел.: 15-33. Для экономии времени бригад необходимо указывать место утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.
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