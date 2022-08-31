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31.08.2022  15:54   Дмитро Колонєй

Викрито молодика, який прославляв окупантів у Харкові (фото)

У Харкові повідомили про підозру молодому чоловіку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, з квітня 2022 року 19-річний чоловік, будучи адміністратором каналу в одному з месенджерів, поширював матеріали, у яких заперечується збройна агресія РФ проти України, а також прославляються військовослужбовці країни-агресора. 
 
Досудове розслідування проводять слідчі СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, предатель, харьков
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