31.08.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові відремонтували понад 2 кілометри трубопроводів, які постраждали від рук окупантів

У Харкові відновили повністю зруйновані ділянки трубопроводів після прямих влучань та обстрілів загальною довжиною 2,3 тис. погонних метрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Сообщается, что як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков, серед найбільш постраждалих районів - Київський, Салтівський, Шевченківський, Немишлянський та Індустріальний.

За його словами, на початку війни керівництво підприємства зіштовхнулося із низкою серйозних проблем. Головна з них, яку довелося вирішувати терміново, - оперативне відновлення катастрофічно пошкоджених ворогом об'єктів водопровідного господарства. Також давалася взнаки істотна нестача робочих рук, адже більше половини ремонтників комплексу проживали в області і тимчасово не могли дістатися роботи.

Але, незважаючи на щоденну ворожу агресію, ситуацію вдалося взяти під контроль, і через два місяці після початку війни підприємство запрацювало на повну міць. Були запроваджені методи ремонту, за яких подача води харків'янам не припинялася. Були сформовані досвідчені бригади аварійно-відновлювальних робіт та підготовлена необхідна спецтехніка та матеріали.

Цього року, незважаючи на бойові дії, на підприємстві заплановано перекласти 10 км технічно зношених ділянок мережі.

«Запевняю харків'ян у тому, що стабільне водопостачання їм гарантоване. Досвідчений колектив зробить для цього все можливе та неможливе. В той же час хочу звернутися до мешканців міста з проханням про своєчасну оплату послуг водопостачання та водовідведення. Всі ці кошти повністю спрямовуються на виробничі потреби - ремонт зовнішніх мереж та внутрішньобудинкових систем, відновлення виробничих об'єктів та підготовку їх до експлуатації в осінньо-зимовий період. Впевнений, що разом ми обов'язково подолаємо всі труднощі», - підсумував заступник генерального директора КП «Харківводоканал».