31.08.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах

У Слобідському районі оперативно ліквідували пошкодження на двох ділянках водоводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харьковводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» сьогодні, 31 серпня, взяли в роботу усунення 18 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

У вівторок, 30 серпня ремонтниками було ліквідовано 11 аварійних ситуацій на водоводах та упорядковано 6 оглядових колодязів. Зокрема у Слобідському районі оперативно ліквідували пошкодження на двох ділянках водоводів.

«Діємо за заздалегідь налагодженою та відпрацьованою схемою, що включає швидкий пошук та технічний аналіз пошкодження, підбір та використання найефективнішого способу усунення аварійної ситуації. В черговий раз якісно спрацювали та ліквідували аварії на магістралях по пр. Героїв Сталінграду та вул. Плеханівській. Оперативний ремонт провели без відключення мешканців від водопостачання, після чого в обов'язковому порядку впорядкували території», - наголосив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району Олексій Мацюк.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.