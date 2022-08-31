31.08.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова 30 серпня: кількість загиблих зросла

Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова 30 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що внаслідок отриманих травм під час ворожого обстрілу Харкова у лікарні померла 52-річна жінка.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня зросла до 5 осіб.

«Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно - пошкодження м'яких тканин. 1 постраждалу вже виписали з лікувального закладу.

2 літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує»,- зазанчили у ХОВА.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова 31 серпня.