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31.08.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова 30 серпня: кількість загиблих зросла

Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова 30 серпня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що внаслідок отриманих травм під час ворожого обстрілу Харкова у лікарні померла 52-річна жінка.
 
Таким чином, кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня зросла до 5 осіб.
 
 «Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно - пошкодження м'яких тканин. 1 постраждалу вже виписали з лікувального закладу.
2 літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує»,- зазанчили у ХОВА.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова 31 серпня.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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