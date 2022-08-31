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31.08.2022  14:47   Віталій Хінєвіч

У Харківській області водій таксі схвалював російського президента

Громадянин підтримував дії країни-агресора.

У Харкові водій таксі підримував дії росії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у серпні 2022 року, 49-річний чоловік під час підробітку таксистом, клієнтам висловлював свою позицію щодо війни РФ проти України. Своїм клієнтам колаборант розповідав, що дії країни-агресора є правильними та правомірними, схвалюючи при цьому російського президента. 
 
Крім того, він неодноразово повторював: «Україна повинна неодмінно приєднатись до складу РФ».
 
Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Полтавського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом публічних закликів до підтримки дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
 
Нагадаємо, у Харківській області жінка перейшла на бік окупантів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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