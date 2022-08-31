31.08.2022 14:47 Віталій Хінєвіч

У Харківській області водій таксі схвалював російського президента

Громадянин підтримував дії країни-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у серпні 2022 року, 49-річний чоловік під час підробітку таксистом, клієнтам висловлював свою позицію щодо війни РФ проти України. Своїм клієнтам колаборант розповідав, що дії країни-агресора є правильними та правомірними, схвалюючи при цьому російського президента.

Крім того, він неодноразово повторював: «Україна повинна неодмінно приєднатись до складу РФ».

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Полтавського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом публічних закликів до підтримки дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області жінка перейшла на бік окупантів.